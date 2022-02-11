Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацотбор на Евровидение 2022 — участники, песни и трансляция

Нацотбор на Евровидение 2022 — участники, песни и трансляция (ВИДЕО)

11 фев 2022, 16:48
999

Украина определит своего представителя на Евровидение 2022 года в субботу, 12 февраля.

Финал национального конкурса стартует в 18.30.

Увидеть прямую трансляцию нацотбора на Евровидение 2022 зрители смогут на общественном телеканале «UA: ПЕРВЫЙ», а повтор финала — в воскресенье, 13 февраля, в 14.35.

Нацотбор можно также просмотреть на Facebook-странице, ютуб-канале и в мобильном приложении «Суспільного».

Ранее стало известно, в какой части концерта выступят финалисты нацотбора.

1 часть:

  • Barleben;
  • Cloudless;
  • Michael Soul;
  • Our Atlantic.

2 часть:

  • Alina Pash;
  • Kalush Orchestra;
  • Roxolana;
  • Wellboy.

Выбрать представителя от Украины на Евровидение 2022 зрители смогут по правилам голосования. Результаты голосования зрителей (50%) и жюри (50%) сложат и сформируют рейтинговую таблицу. Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет у того, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Во время финала 12 февраля будут звучать такие песни:

  • группа Cloudless — All be Alright;
  • Michael Soul — Demons;
  • группа «Our Atlantic — «Моя любовь»;
  • Barleben — Hear My Words;
  • Roxolana — Girlzzzz;
  • группа Kalush Orchestra — Stefania;
  • Wellboy — Nozzy Bossy;
  • Alina Pash — «Тени Забытых Предков»;


.

Ведущими концерта будут Мария Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Общественный вещатель объявил также имена членов жюри нацотбора. Ими стали Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

Напомним, что группа Go_A на Евровидении в 2021 году заняла пятое место. В этом году конкурс состоится в Италии (Турин).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров