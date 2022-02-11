Нацотбор на Евровидение 2022 — участники, песни и трансляция

https://racurs.ua/n166945-nacotbor-na-evrovidenie-2022-uchastniki-pesni-i-translyaciya-video.html

Ракурс

Украина определит своего представителя на Евровидение 2022 года в субботу, 12 февраля.

Финал национального конкурса стартует в 18.30.

Увидеть прямую трансляцию нацотбора на Евровидение 2022 зрители смогут на общественном телеканале «UA: ПЕРВЫЙ», а повтор финала — в воскресенье, 13 февраля, в 14.35.

Нацотбор можно также просмотреть на Facebook-странице, ютуб-канале и в мобильном приложении «Суспільного».

Ранее стало известно, в какой части концерта выступят финалисты нацотбора.

1 часть:

Barleben;

Cloudless;

Michael Soul;

Our Atlantic.

2 часть:

Alina Pash;

Kalush Orchestra;

Roxolana;

Wellboy.

Выбрать представителя от Украины на Евровидение 2022 зрители смогут по правилам голосования. Результаты голосования зрителей (50%) и жюри (50%) сложат и сформируют рейтинговую таблицу. Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет у того, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Во время финала 12 февраля будут звучать такие песни:

группа Cloudless — All be Alright;

Michael Soul — Demons;

группа «Our Atlantic — «Моя любовь»;

Barleben — Hear My Words;

Roxolana — Girlzzzz;

группа Kalush Orchestra — Stefania;

Wellboy — Nozzy Bossy;

Alina Pash — «Тени Забытых Предков»;

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Ведущими концерта будут Мария Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Общественный вещатель объявил также имена членов жюри нацотбора. Ими стали Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

Напомним, что группа Go_A на Евровидении в 2021 году заняла пятое место. В этом году конкурс состоится в Италии (Турин).