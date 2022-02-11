Нацотбор на Евровидение 2022 — участники, песни и трансляция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166945-nacotbor-na-evrovidenie-2022-uchastniki-pesni-i-translyaciya-video.htmlРакурс
Украина определит своего представителя на Евровидение 2022 года в субботу, 12 февраля.
Финал национального конкурса стартует в 18.30.
Увидеть прямую трансляцию нацотбора на Евровидение 2022 зрители смогут на общественном телеканале «UA: ПЕРВЫЙ», а повтор финала — в воскресенье, 13 февраля, в 14.35.
Нацотбор можно также просмотреть на Facebook-странице, ютуб-канале и в мобильном приложении «Суспільного».
Ранее стало известно, в какой части концерта выступят финалисты нацотбора.
1 часть:
- Barleben;
- Cloudless;
- Michael Soul;
- Our Atlantic.
2 часть:
- Alina Pash;
- Kalush Orchestra;
- Roxolana;
- Wellboy.
Выбрать представителя от Украины на Евровидение 2022 зрители смогут по правилам голосования. Результаты голосования зрителей (50%) и жюри (50%) сложат и сформируют рейтинговую таблицу. Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет у того, кто получил большее количество баллов от зрителей.
Во время финала 12 февраля будут звучать такие песни:
- группа Cloudless — All be Alright;
- Michael Soul — Demons;
- группа «Our Atlantic — «Моя любовь»;
- Barleben — Hear My Words;
- Roxolana — Girlzzzz;
- группа Kalush Orchestra — Stefania;
- Wellboy — Nozzy Bossy;
- Alina Pash — «Тени Забытых Предков»;
Ведущими концерта будут Мария Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Общественный вещатель объявил также имена членов жюри нацотбора. Ими стали Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.
Напомним, что группа Go_A на Евровидении в 2021 году заняла пятое место. В этом году конкурс состоится в Италии (Турин).