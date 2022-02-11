Нацвідбір на Євробачення 2022 — учасники, пісні і трансляція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n166945-nacvidbir-na-ievrobachennya-2022-uchasnyky-pisni-i-translyaciya.htmlРакурс
Україна визначить свого представника на Євробачення 2022 у суботу, 12 лютого.
Фінал національного конкурсу стартує о 18.30.
Побачити пряму трансляцію нацвідбору на Євробачення 2022 глядачі зможуть на суспільному телеканалі «UA: ПЕРШИЙ», а повтор фіналу — у неділю, 13 лютого, о 14.35.
Нацвідбір можна також переглянути на Фейсбук-сторінці, ютуб-каналі і мобільному застосунку «Суспільного».
Раніше стало відомо, в якій частині концерту виступлять фіналісти нацвідбору.
1 частина:
- Barleben;
- Cloudless;
- Michael Soul;
- Our Atlantic.
2 частина:
- Alina Pash;
- Kalush Orchestra;
- Roxolana;
- Wellboy.
Обрати представника від України на Євробачення 2022 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і журі (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.
Під час фіналу 12 лютого о 18:30 лунатимуть такі пісні:
- гурт Cloudless — All be Alright;
- Michael Soul — Demons;
- гурт Our Atlantic — «Моя любов»;
- Barleben — Hear My Words;
- Roxolana — Girlzzzz;
- гурт Kalush Orchestra — Stefania;
- Wellboy — Nozzy Bossy;
- Alina Pash — «Тіні Забутих Предків».
Ведучими концерту будуть Марія Єфросініна та Тімур Мірошниченко. Суспільний мовник оголосив й імена членів журі нацвідбору. Ними стали Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.
Нагадаємо, що гурт Go_A на Євробаченні у 2021 році посів п’яте місце. Цього року конкурс відбудеться в Італії (Турин).