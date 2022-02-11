Нацвідбір на Євробачення 2022 - учасники, пісні і трансляція

https://racurs.ua/ua/n166945-nacvidbir-na-ievrobachennya-2022-uchasnyky-pisni-i-translyaciya.html

Ракурс

Україна визначить свого представника на Євробачення 2022 у суботу, 12 лютого.

Фінал національного конкурсу стартує о 18.30.

Побачити пряму трансляцію нацвідбору на Євробачення 2022 глядачі зможуть на суспільному телеканалі «UA: ПЕРШИЙ», а повтор фіналу — у неділю, 13 лютого, о 14.35.

Нацвідбір можна також переглянути на Фейсбук-сторінці, ютуб-каналі і мобільному застосунку «Суспільного».

Раніше стало відомо, в якій частині концерту виступлять фіналісти нацвідбору.

1 частина:

Barleben; Cloudless; Michael Soul; Our Atlantic.

2 частина:

Alina Pash; Kalush Orchestra; Roxolana; Wellboy.

Обрати представника від України на Євробачення 2022 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і журі (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

Під час фіналу 12 лютого о 18:30 лунатимуть такі пісні:

гурт Cloudless — All be Alright;

Michael Soul — Demons;

гурт Our Atlantic — «Моя любов»;

Barleben — Hear My Words;

Roxolana — Girlzzzz;

гурт Kalush Orchestra — Stefania;

Wellboy — Nozzy Bossy;

Alina Pash — «Тіні Забутих Предків».

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Ведучими концерту будуть Марія Єфросініна та Тімур Мірошниченко. Суспільний мовник оголосив й імена членів журі нацвідбору. Ними стали Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.

Нагадаємо, що гурт Go_A на Євробаченні у 2021 році посів п’яте місце. Цього року конкурс відбудеться в Італії (Турин).