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Ракурс
Нацвідбір на Євробачення 2022 - учасники, пісні і трансляція

Нацвідбір на Євробачення 2022 — учасники, пісні і трансляція (ВІДЕО)

11 лют 2022, 16:48
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Україна визначить свого представника на Євробачення 2022 у суботу, 12 лютого.

Фінал національного конкурсу стартує о 18.30.

Побачити пряму трансляцію нацвідбору на Євробачення 2022 глядачі зможуть на суспільному телеканалі «UA: ПЕРШИЙ», а повтор фіналу — у неділю, 13 лютого, о 14.35.

Нацвідбір можна також переглянути на Фейсбук-сторінці, ютуб-каналі і мобільному застосунку «Суспільного».

Раніше стало відомо, в якій частині концерту виступлять фіналісти нацвідбору.

1 частина:

  1. Barleben;
  2. Cloudless;
  3. Michael Soul;
  4. Our Atlantic.

2 частина:

  1. Alina Pash;
  2. Kalush Orchestra;
  3. Roxolana;
  4. Wellboy.

Обрати представника від України на Євробачення 2022 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і журі (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

Під час фіналу 12 лютого о 18:30 лунатимуть такі пісні:

  • гурт Cloudless — All be Alright;
  • Michael Soul — Demons;
  • гурт Our Atlantic — «Моя любов»;
  • Barleben — Hear My Words;
  • Roxolana — Girlzzzz;
  • гурт Kalush Orchestra — Stefania;
  • Wellboy — Nozzy Bossy;
  • Alina Pash — «Тіні Забутих Предків».


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Ведучими концерту будуть Марія Єфросініна та Тімур Мірошниченко. Суспільний мовник оголосив й імена членів журі нацвідбору. Ними стали Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.

Нагадаємо, що гурт Go_A на Євробаченні у 2021 році посів п’яте місце. Цього року конкурс відбудеться в Італії (Турин).

Джерело: Ракурс


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