Джо Байден и Владимир Путин, фото:CNN

https://racurs.ua/n166946-razvedka-ssha-specialno-obnarodovala-samye-trevojnye-plany-rossii-cnn.html

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Американская разведка на протяжении нескольких месяцев намеренно предоставляла тревожные сценарии эскалации России против Украины.

Раскрытие этих секретных разведывательных данных было тщательно координировано Советом национальной безопасности США, разведывательным сообществом и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать российские планы, снизить эффективность российских провокаций и, как итог, сдерживать военные действия, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В результате эта стратегия сработала и президента страны-агрессора Владимира Путина «застали врасплох», отмечают собеседники издания. Так, перехваченные разведкой данные свидетельствуют о том, что российские военные и спецслужбы сетуют на раскрытие их планов.

Мы надеемся, что россияне удивлены тем, что союзники знают об этих вещах и что они имеют внутреннюю реакцию. Обычно то, что вы ожидаете увидеть, это то, что россияне спрашивают, нет ли у них «крота», — отметил высокопоставленный сотрудник западной разведки. — Это полезно для того, чтобы вынудить их сомневаться в себе.

С другой стороны, подобная стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ, отмечает издание.

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Официальные лица почти не предоставляли доказательств своих заявлений — по сути, просили репортеров сообщать материал без должного подтверждения.

Источник: CNN