Джо Байден та Володимир Путін, фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n166946-rozvidka-ssha-umysno-opryludnuvala-naytryvojnishi-plany-rosiyi-cnn.html

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Американська розвідка впродовж кількох місяців навмисно надавала тривожні сценарії ескалації Росії проти України.

Розкриття цих секретних розвідувальних даних було ретельно координовано Радою національної безпеки США, розвідувальною спільнотою та іншими агентствами національної безпеки, щоб зірвати російські плани, зменшити ефективність російських провокацій та, зрештою, стримувати військові дії, повідомляє CNN з посиланням на джерела в Білому домі.

В результаті ця стратегія спрацювала і президента країни-агресора Володимира Путіна «застали зненацька», зазначають співрозмовники видання. Так, перехоплені розвідкою дані свідчать про те, що російські військові та спецслужби нарікають на розкриття їхніх планів.

Ми сподіваємося, що росіяни здивовані тим, що союзники знають про ці речі, і що вони мають внутрішню реакцію. Зазвичай, те, що ви очікуєте побачити, це те, що росіяни запитують, чи немає у них «крота», — зазначив високопоставлений співробітник західної розвідки. — Це корисно для того, щоб змусити їх сумніватися у собі.

З іншого боку, така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ, зазначає видання.

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Офіційні особи майже не надавали доказів своїх заяв — по суті, просили репортерів повідомляти матеріал без належного підтвердження.

Джерело: CNN