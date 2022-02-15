Ядерные секреты США в бутерброде с маслом передал инженер ВМС США

https://racurs.ua/n167093-yadernye-sekrety-ssha-v-buterbrode-s-maslom-peredal-injener-vms-ssha.html

Ракурс

Ядерные секреты США в бутерброде с маслом передал иностранному государству инженер-ядерщик ВМС США Джонатан Тоббе. Его обвинили в попытке передать секретные данные о ядерных технологиях, он признал свою вину. Эту информацию подтвердил американский Минюст.

Виновен, ваша часть, — ответил Тоббе на вопрос федерального судьи в штате Западная Вирджиния.

.

Тоббе заключил сделку с ФБР и признал сговор со своей женой Дианой. Их обвинили в передаче данных о конструкции атомных подводных лодок США иностранному государству еще в октябре 2021 года. Инженер почти десять лет работал над ядерной силовой установкой для подводных лодок ВМС США.

Напомним, в июне 2021 года агент под прикрытием отправил Тоббе 10 тыс. долл. в криптовалюте в качестве первого платежа. Вскоре после этого инженер-ядерщик поместил SD-карту, которая была спрятана в половинке бутерброда с арахисовым маслом и содержала важные элементы конструкции военного назначения, в «тайник». После этого агент отправил Тоббе 20 тыс. долл. в криптовалюте. Позже инженер сделал еще один «тайник» с SD-картой, на этот раз спрятав карту в упаковке от жевательной резинки. ФБР и NCIS расследуют дело.