Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ядерні секрети США у бутерброді з маслом передав інженер ВМС США

Ядерні секрети США у бутерброді з маслом передав інженер ВМС США

15 лют 2022, 16:42
999

Ядерні секрети США у бутерброді з маслом передав іноземній державі інженер-ядерник ВМС США Джонатан Тоббе. Його звинуватили у спробі передати секретні дані про ядерні технології, він визнав свою провину. Цю інформацію підтвердив американський Мін’юст.

Винен, ваша честь, — відповів Тоббе на запитання федерального судді у штаті Західна Вірджинія.



.

Тоббе уклав угоду з ФБР і визнав змову зі своєю дружиною Діаною. Їх звинуватили у передачі даних щодо конструкції атомних підводних човнів США іноземній державі ще торік у жовтні. Інженер майже десять років працював над ядерною силовою установкою для підводних човнів ВМС США.

Нагадаємо, у червні 2021 року агент під прикриттям відправив Тоббе 10 тис. дол. у криптовалюті як перший платіж. Незабаром після цього інженер-ядерник помістив SD-карту, яка була захована в половинці бутерброду з арахісовим маслом та містила важливі елементи конструкції військового призначення, у «схованку». Після цього агент відправив Тоббе 20 тис. дол. у криптовалюті. Пізніше інженер зробив ще одну схованку з SD-картою, цього разу сховавши карту в упаковці від жувальної гумки. ФБР та NCIS розслідують справу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів