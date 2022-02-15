Ядерні секрети США у бутерброді з маслом передав інженер ВМС США

https://racurs.ua/ua/n167093-yaderni-sekrety-ssha-u-buterbrodi-z-maslom-peredav-injener-vms-ssha.html

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Ядерні секрети США у бутерброді з маслом передав іноземній державі інженер-ядерник ВМС США Джонатан Тоббе. Його звинуватили у спробі передати секретні дані про ядерні технології, він визнав свою провину. Цю інформацію підтвердив американський Мін’юст.

Винен, ваша честь, — відповів Тоббе на запитання федерального судді у штаті Західна Вірджинія.

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Тоббе уклав угоду з ФБР і визнав змову зі своєю дружиною Діаною. Їх звинуватили у передачі даних щодо конструкції атомних підводних човнів США іноземній державі ще торік у жовтні. Інженер майже десять років працював над ядерною силовою установкою для підводних човнів ВМС США.

Нагадаємо, у червні 2021 року агент під прикриттям відправив Тоббе 10 тис. дол. у криптовалюті як перший платіж. Незабаром після цього інженер-ядерник помістив SD-карту, яка була захована в половинці бутерброду з арахісовим маслом та містила важливі елементи конструкції військового призначення, у «схованку». Після цього агент відправив Тоббе 20 тис. дол. у криптовалюті. Пізніше інженер зробив ще одну схованку з SD-картою, цього разу сховавши карту в упаковці від жувальної гумки. ФБР та NCIS розслідують справу.