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Ракурс
ГСЧС получила нового руководителя

ГСЧС получила нового руководителя

16 фев 2022, 13:42
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 16 февраля получила нового руководителя.

На заседании Кабмина на этот пост утвердили Сергея Крука. О решении Кабмина сообщил его представитель в Раде Тарас Мельничук. Крук до этого исполнял обязанности главы ГСЧС.

Он генерал-майор службы гражданской защиты, окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины и Киевский национальный университет внутренних дел. У Крука есть степень доктора наук по государственному управлению. Он возглавлял в Ровенской области главное управление ГСЧС с 2014 года.

Предыдущий руководитель ГСЧС Николай Чечеткин ушел в отставку 10 ноября 2021 года.

Чечеткин возглавлял ГСЧС с мая 2015 года, перед этим спасателями руководил Зорян Шкиряк.



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Чечеткин занимал должность первого заместителя председателя, когда службой руководил Шкиряк. Бывший глава ГСЧС работал в центральном аппарате ГСЧС с 2006 года.

ГСЧС находится в ведении Министерства внутренних дел Украины. Летом 2021 года в отставку ушел министр Арсен Аваков.

Источник: Ракурс


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