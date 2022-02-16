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ГСЧС получила нового руководителя
ГСЧС получила нового руководителяhttps://racurs.ua/n167124-gschs-poluchila-novogo-rukovoditelya.htmlРакурс
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 16 февраля получила нового руководителя.
На заседании Кабмина на этот пост утвердили Сергея Крука. О решении Кабмина сообщил его представитель в Раде Тарас Мельничук. Крук до этого исполнял обязанности главы ГСЧС.
Он генерал-майор службы гражданской защиты, окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины и Киевский национальный университет внутренних дел. У Крука есть степень доктора наук по государственному управлению. Он возглавлял в Ровенской области главное управление ГСЧС с 2014 года.
Предыдущий руководитель ГСЧС Николай Чечеткин ушел в отставку 10 ноября 2021 года.
Чечеткин возглавлял ГСЧС с мая 2015 года, перед этим спасателями руководил Зорян Шкиряк.
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Чечеткин занимал должность первого заместителя председателя, когда службой руководил Шкиряк. Бывший глава ГСЧС работал в центральном аппарате ГСЧС с 2006 года.
ГСЧС находится в ведении Министерства внутренних дел Украины. Летом 2021 года в отставку ушел министр Арсен Аваков.