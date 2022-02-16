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ДСНС отримала нового керівника
ДСНС отримала нового керівникаhttps://racurs.ua/ua/n167124-dsns-otrymala-novogo-kerivnyka.htmlРакурс
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 16 лютого отримала нового керівника.
На засіданні Кабміну на цю посаду затвердили Сергія Крука. Про рішення Кабміну повідомив його представник в Раді Тарас Мельничук. Крук до цього виконував обов’язки голови ДСНС.
Він — генерал-майор служби цивільного захисту, закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України та Київський національний університет внутрішніх справ. Крук має науковий ступінь доктора наук з державного управління. Він очолював на Рівненщині головне управління ДСНС з 2014 року.
Попередній керівник ДСНС Микола Чечоткін пішов у відставку 10 листопада 2021 року.
Чечоткін очолював ДСНС з травня 2015 року, перед цим рятувальниками керував Зорян Шкіряк.
Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови, коли службою керував Шкіряк. Колишній голова ДСНС працював в центральному апараті ДСНС з 2006 року.
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ДСНС перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ України. Влітку 2021 року у відставку пішов міністр Арсен Аваков.