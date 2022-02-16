ДСНС отримала нового керівника

https://racurs.ua/ua/n167124-dsns-otrymala-novogo-kerivnyka.html

Ракурс

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 16 лютого отримала нового керівника.

На засіданні Кабміну на цю посаду затвердили Сергія Крука. Про рішення Кабміну повідомив його представник в Раді Тарас Мельничук. Крук до цього виконував обов’язки голови ДСНС.

Він — генерал-майор служби цивільного захисту, закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України та Київський національний університет внутрішніх справ. Крук має науковий ступінь доктора наук з державного управління. Він очолював на Рівненщині головне управління ДСНС з 2014 року.

Попередній керівник ДСНС Микола Чечоткін пішов у відставку 10 листопада 2021 року.

Чечоткін очолював ДСНС з травня 2015 року, перед цим рятувальниками керував Зорян Шкіряк.

Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови, коли службою керував Шкіряк. Колишній голова ДСНС працював в центральному апараті ДСНС з 2006 року.



.

