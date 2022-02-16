Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зарплаты военным повысят в марте – Шмигаль

В марте на 30% вырастут зарплаты украинских военных

16 фев 2022, 13:44
999

Об этом сегодня, 16 февраля, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Повышение денежного довольствия украинских военнослужащих с 1 марта, в частности, предусматривал недавний президентский указ № 53/2022 от 14 февраля, которым утверждалось празднование в Украине Дня единения.

Кроме того, с 1 марта правительство проведет индексацию пенсий военнослужащих.

Вчера парламент утвердил правительственный законопроект, ликвидирующий дискриминационную норму, по которой военнослужащие, ученые, госслужащие и другие категории украинских граждан не подпадали под ежегодную индексацию пенсий, — отметил Шмигаль.



.

По словам Шмыгаля, теперь такие пенсии будут индексироваться ежегодно 1 марта.

Напомним, 15 февраля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий военных и госслужащих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров