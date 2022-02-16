Зарплаты военным повысят в марте – Шмигаль

https://racurs.ua/n167125-v-marte-na-30-vyrastut-zarplaty-ukrainskih-voennyh.html

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Об этом сегодня, 16 февраля, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Повышение денежного довольствия украинских военнослужащих с 1 марта, в частности, предусматривал недавний президентский указ № 53/2022 от 14 февраля, которым утверждалось празднование в Украине Дня единения.

Кроме того, с 1 марта правительство проведет индексацию пенсий военнослужащих.

Вчера парламент утвердил правительственный законопроект, ликвидирующий дискриминационную норму, по которой военнослужащие, ученые, госслужащие и другие категории украинских граждан не подпадали под ежегодную индексацию пенсий, — отметил Шмигаль.



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По словам Шмыгаля, теперь такие пенсии будут индексироваться ежегодно 1 марта.

Напомним, 15 февраля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий военных и госслужащих.