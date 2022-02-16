Військовим підвищать зарплати, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n167125-zarplaty-viyskovym-pidvyschat-u-berezni-shmygal.html

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Зарплати українських військових у березні підвищать на 30%.

Про це сьогодні, 16 лютого, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців з 1 березня, зокрема, передбачав нещодавній президентський указ № 53/2022 від 14 лютого, яким затверджувалося відзначення в Україні Дня єднання.

Крім того, з 1 березня уряд проведе індексацію пенсій військовослужбовців.

Вчора парламент затвердив урядовий законопроект, який ліквідовує дискримінаційну норму, через яку військовослужбовці, вчені, держслужбовці та інші категорії українських громадян не підпадали під щорічну індексацію пенсій, — зазначив Шмигаль.



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За словами Шмигаля, тепер такі пенсії індексуватимуть щороку 1 березня.

Нагадаємо, 15 лютого Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає щорічну індексацію пенсій військових та держслужбовців.