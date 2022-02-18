В Киеве останутся работники критической инфраструктуры и ВСУ в случае нападения

https://racurs.ua/n167218-v-kieve-ostanutsya-rabotniki-kriticheskoy-infrastruktury-i-vsu-v-sluchae-napadeniya.html

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В случае нападения России в Киеве останутся работники критической инфраструктуры и Вооруженные силы Украины, всех остальных киевлян эвакуируют. Столичная подземка во время вероятной атаки будет работать около шесть часов: три часа утром и три — вечером. В другое время метрополитен будет служить укрытием.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, пишет «Громадське радіо».

В случае боевых действий будет проведена эвакуация, — сказал Ткачук.

По словам чиновника, для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения Киевпасстранса, то есть и наземный транспорт, и подземный.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве была создана целевая программа управления территориальной обороной «Защитник Киева». В январе на ее реализацию было выделено 110 млн грн.

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает маловероятным вторжение в Киев. По его словам, до Киева еще нужно дойти.