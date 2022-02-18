В Києві залишаться працівники критичної інфраструктури і ЗСУ у разі нападу

https://racurs.ua/ua/n167218-v-kyievi-zalyshatsya-pracivnyky-krytychnoyi-infrastruktury-i-zsu-u-razi-napadu.html

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У разі нападу Росії у Києві залишаться працівники критичної інфраструктури і Збройні сили України, усіх інших всіх киян евакуюють. Столична підземка під час ймовірної атаки працюватиме близько шести годин: три години вранці та три — увечері. В інший час метрополітен слугуватиме укриттям.

Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, пише «Громадське радіо».

У разі бойових дій буде проведено евакуацію, — сказав Ткачук.

Зі слів чиновника, для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу, тобто і наземний транспорт, і підземний.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною «Захисник Києва». У січні на її реалізацію виділили 110 млн грн.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає малоймовірним захоплення Києва. За його словами, до Києва ще потрібно дійти.