В Києві залишаться працівники критичної інфраструктури і ЗСУ у разі нападуhttps://racurs.ua/ua/n167218-v-kyievi-zalyshatsya-pracivnyky-krytychnoyi-infrastruktury-i-zsu-u-razi-napadu.htmlРакурс
У разі нападу Росії у Києві залишаться працівники критичної інфраструктури і Збройні сили України, усіх інших всіх киян евакуюють. Столична підземка під час ймовірної атаки працюватиме близько шести годин: три години вранці та три — увечері. В інший час метрополітен слугуватиме укриттям.
Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, пише «Громадське радіо».
У разі бойових дій буде проведено евакуацію, — сказав Ткачук.
Зі слів чиновника, для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу, тобто і наземний транспорт, і підземний.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною «Захисник Києва». У січні на її реалізацію виділили 110 млн грн.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає малоймовірним захоплення Києва. За його словами, до Києва ще потрібно дійти.