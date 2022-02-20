Погода в Украине. Фото: maxpixel.net

https://racurs.ua/n167279-kratkovremennye-dojdi-i-silnyy-veter-pogoda-v-ukraine-na-21-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 февраля ожидается с переменной облачностью. Небольшие дожди ожидаются на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и Черниговской областях.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 7−12 м/с. В западных областях прогнозируют порывы 15−20 м/с. Ночью температура воздуха прогнозируется от 2° мороза до 4° тепла, а днем воздух прогреется до 10° по Цельсию. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 21 февраля будет облачной и без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 3° тепла, а днем температура воздуха ожидается 3−9° выше нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 3−13 м/с.

Погода в Харькове в первый рабочий день недели будет облачной, но солнце будет пробиваться из-за облаков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−2° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 6° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 2−11 м/с.

Погода в Одессе завтра будет солнечной и безоблачной. Столбики термометров ночью покажут 2−3° тепла, а днем обещают 2−8° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 2−11 м/с.

Погода во Львове 21 февраля будет облачной, вечером возможны кратковременные дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем обещают 4−6° тепла. Ветер ожидается со скоростью 3−16 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

.

Напомним, синоптики определили, что средняя месячная температура воздуха в феврале 2022 года прогнозируется на уровне от 0° до 4° с отметкой минус. Месячное количество осадков ожидается 22−40 мм, а в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма — 52−75 мм.