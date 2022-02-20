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Погода в Україні. Фото: maxpixel.net

Короткочасні дощі та сильний вітер — погода в Україні на 21 лютого (КАРТА)

20 лют 2022, 15:29
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Погода в Україні 21 лютого очікується з мінливою хмарністю. Невеликі дощі очікуються на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Вітер очікується південно-західний та західний, 7−12 м/с. У західних областях прогнозують пориви 15−20 м/с. Вночі температура повітря прогнозується від 2° морозу до 4° тепла, а вдень повітря прогріється до 10° за Цельсієм. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 21 лютого, дані: Gismeteo

Опади у Європі 21 лютого, дані: Gismeteo

Погода у Києві 21 лютого буде хмарною і без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3° тепла, а вдень температура повітря очікується 3−9° вище нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 3−13 м/с.

Погода в Києві 21 лютого, дані: Gismeteo

Погода в Харкові в перший робочий день тижня буде хмарною, але сонце пробиватиметься з-за хмар. Вночі температуру повітря прогнозують 1−2° морозу, а вдень температура повітря очікується від 0° до 6° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−11 м/с.

Погода в Харкові 21 лютого, дані: Gismeteo

Погода в Одесі завтра буде сонячною та безхмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−3° тепла, а вдень обіцяють 2−8° із позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−11 м/с.

Погода в Одесі 21 лютого, дані: Gismeteo

Погода у Львові 21 лютого буде хмарною, ввечері можливі короткочасні дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−5° тепла, а вдень обіцяють 4−6° тепла. Вітер очікується зі швидкістю 3−16 м/с.

Погода у Львові 21 лютого, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 21 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.



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Геомагнітна обстановка на 21 лютого. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики визначили, що середня місячна температура повітря у лютому 2022 року прогнозується на рівні від 0° до 4° з позначкою мінус. Місячна кількість опадів очікується 22−40 мм, а в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму — 52−75 мм.

Джерело: Ракурс


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