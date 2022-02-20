Елизавета II заболела COVID-19. Фото: theroyalfamily в Instagram

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Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II инфицировалась коронавирусом.

Монархиня получила положительный тест на COVID-19. Королева испытывает легкие симптомы простуды, но планирует продолжить выполнять свои обязанности в Виндзоре в течение следующей недели. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает BBC.

Ей будут оказывать медицинскую помощь. Королева будет придерживаться всех соответствующих рекомендаций, — говорится в заявлении.

Отмечается, что Елизавета II недавно контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, который на прошлой неделе заразился коронавирусом.

Недавно 95-летняя королева призналась, что имеет проблемы со здоровьем. Королева заявила, что ей трудно ходить, и везде носит с собой трость, на которую опирается во время встреч и мероприятий.

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Напомним, в феврале 2022 года королева Елизавета II попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую жену принца Чарльза, королевой-консортом, после того, как Чарльз взойдет на престол.

Источник: BBC