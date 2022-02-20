Єлизавета ІІ захворіла на COVID-19. Фото: theroyalfamily в Instagram

https://racurs.ua/ua/n167280-ielyzaveta-ii-zarazylasya-koronavirusom.html

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Королева Велика Британії Єлизавета ІІ інфікувалася коронавірусом.

Монархиня отримала позитивний тест на COVID-19. Королева відчуває легкі симптоми застуди, але планує продовжити виконувати свої обов’язки у Віндзорі впродовж наступного тижня. Про це повідомили у Букінгемському палаці, передає BBC.

Їй надаватимуть медичну допомогу. Королева дотримуватиметься усіх відповідних рекомендацій, — йдеться в заяві.

Зазначається, що Єлизавета ІІ нещодавно контактувала зі своїм старшим сином та спадкоємцем принцом Уельським, який минулого тижня заразився коронавірусом.

Нещодавно 95-річна королева зізналася, що має проблеми зі здоров’ям. Монархиня заявила, що їй важко ходити, і всюди носить із собою тростину, на яку спирається під час зустрічей та заходів.

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Нагадаємо, у лютому 2022 року королева Єлизавета II попросила вважати Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, королевою-консортом, після того, як Чарльз зійде на престол.

Джерело: BBC