Путин созвал внеочередное заседание Совбеза, тему заседания Кремль не раскрывает

Владимир Путин. Фото: Thibault Camus/AP/Reuters

https://racurs.ua/n167304-putin-sozval-vneocherednoe-zasedanie-sovbeza-temu-zasedaniya-kreml-ne-raskryvaet.html

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, проведет внеочередное заседание Совета безопасности. Встреча пройдет в понедельник, 21 февраля.

Спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ анонсировал выступление президента на мероприятии и отметил, что оно не является регулярным.

Тему заседания в Кремле не озвучили, Песков пообещал позже рассказать подробности. Также он сказал, что у Путина сегодня должны состояться несколько международных звонков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России встретиться с американским лидером Джо Байденом в Европе.

Оба президента поддержали идею. Встрече на высшем уровне будут предшествовать переговоры глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

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В то же время Байден подчеркнул, что встреча состоится в том случае, если Россия не нападет на Украину. Как известно, от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кремле отказываются.

Напомним, посольство США в России предупредило о возможных нападениях на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, а также на границе с Украиной. Дипломаты сообщают, что уже имели место соответствующие угрозы.