Путін скликав позачергове засідання Радбезу, тему засідання Кремль не розкриває

Володимир Путін. Фото: Thibault Camus/AP/Reuters

https://racurs.ua/ua/n167304-putin-sklykav-pozachergove-zasidannya-radbezu-temu-zasidannya-kreml-ne-rozkryvaie.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора, проведе позачергове засідання Ради безпеки. Зустріч відбудеться у понеділок, 21 лютого.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ анонсував виступ президента на заході та зазначив, що він не є регулярним.

Тему засідання у Кремлі не озвучили, Пєсков пообіцяв пізніше розповісти подробиці. Також він сказав, що Путін сьогодні зробить кілька міжнародних дзвінків.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував президентові Росії зустрітися з американським лідером Джо Байденом в Європі.

Обидва президенти підтримали ідею. Зустріч на найвищому рівні передуватимуть переговори глав зовнішньополітичних відомств Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена.

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Водночас Байден наголосив, що зустріч відбудеться у тому випадку, якщо Росія не нападе на Україну. Як відомо, від переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Кремлі відмовляються.

Нагадаємо, посольство США в Росії попередило про можливі напади на торгові центри та станції метро в Москві та Санкт-Петербурзі, а також на кордоні з Україною. Дипломати повідомляють, що вже мали місце відповідні погрози.