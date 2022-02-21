В части регионов Украины ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n167330-nebolshoy-dojd-v-nekotoryh-regionah-pogoda-v-ukraine-na-22-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 февраля ожидается небольшой ночной дождь в северных и большинстве западных областей. В дождь небольшой дождь ожидается в южных, большинстве центральных и восточных областей. В Карпатах местами возможен небольшой мокрый снег.

На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

Днем в западных областях местами возможны порывы ветра 15−20 м/с.

Температура ночью будет составлять -1°…+4° (на юге — +1…+6°), днем ​​- +7…+12° (на западе — + 4…+9°). В Карпатах в течение суток температура воздуха будет находиться в пределах 0…-5°.

Погода в Киеве 22 февраля будет с небольшим дождем, ночью — без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем ​​- поднимутся до +9…+11°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет 0…+2°, днем ​​- +6…8°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с небольшим дождем днем. Термометры ночью покажут +4…6°, днем ​​- +8…+10°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет с сильной облачностью. Ночью — без существенных осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +1…+3° ночью и +8…+10° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 февраля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

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Источник: Gismeteo