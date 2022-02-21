В частині регіонів України очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n167330-nevelykyy-dosch-u-pevnyh-regionah-pogoda-v-ukrayini-na-22-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 22 лютого передбачає невеликий нічний дощ у північних та більшості західних областей. В день невеликий дощ очікується у південних, більшості центральних та східних областей. У Карпатах місцями можливий невеликий мокрий сніг.

На решті території — без опадів. Про це повідомляє Gismeteo.

Вдень в західних областях місцями також можливі пориви вітру 15−20 м/с.

Температура вночі становитиме -1°…+4° (на півдні — +1…+6°), вдень — +7…+12° (на заході — + 4…+9°). У Карпатах протягом доби температура повітря перебуватиме в межах 0…-5°.

Погода у Києві 22 лютого буде з невеликим дощем вночі, день — без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +9…+11°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною, без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +6…8°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з невеликим дощем вдень. Термометри вночі покажуть +4…6°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде із сильною хмарністю. Вночі — без опадів, вдень — очікується дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря +1…+3° вночі та +8…+10° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 22 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

.

Джерело: Gismeteo