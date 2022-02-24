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Ракурс
Нападение РФ на Украину - где читать официальную информацию - нападение России

Нападение РФ на Украину — где читать официальную информацию

24 фев 2022, 11:34
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Нападение России на Украину продолжается, однако Вооруженные силы дают достойный отпор врагу. Сегодня власти обнародовали список источников, где украинцы могут читать официальную информацию, поскольку сейчас в пропагандистских СМИ страны-оккупанта и соцсетях распространяется много фейковых сообщений.

Официальные государственные каналы для получения информации:

  • Офис президента Украины https://www.facebook.com/president.gov.ua

  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

  • Кабинет Министров Украины https://www.facebook.com/KabminUA

  • Министерство обороны Украины https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

  • Министерство внутренних дел https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

  • Национальная полиция Украины https://www.facebook.com/UA.National.Police

  • Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

  • Государственная пограничная служба Украины https://www.facebook.com/DPSUkraine

  • Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности https://www.facebook. com/StratcomCentreUA

  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины https://www.facebook.com/dsszzi

  • Сухопутные войска ВС Украины https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

  • Военно-морские силы ВСУ https://www. facebook.com/navy.mil.gov.ua

  • Территориальная оборона ВСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces


Движение транспорта и работа инфраструктуры:

  1. Министерство инфраструктуры Украины https://t.me/miUkraune

  2. Укрзализныця https://t.me/UkrzalInfo

  3. Украерорух https://t.me/uksatse_official

  4. Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

  5. Международный аэропорт «Борисполь» https://www.facebook.com/airportboryspil/

  6. Администрация морских портов Украины https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

  7. Международный аэропорт «Львов» https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/



    .

  8. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!

Источник: Ракурс


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