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Нападение РФ на Украину - где читать официальную информацию - нападение России
Нападение РФ на Украину — где читать официальную информациюhttps://racurs.ua/n167486-napadenie-rf-na-ukrainu-gde-chitat-oficialnuu-informaciu.htmlРакурс
Нападение России на Украину продолжается, однако Вооруженные силы дают достойный отпор врагу. Сегодня власти обнародовали список источников, где украинцы могут читать официальную информацию, поскольку сейчас в пропагандистских СМИ страны-оккупанта и соцсетях распространяется много фейковых сообщений.
Официальные государственные каналы для получения информации:
Офис президента Украины https://www.facebook.com/president.gov.ua
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабинет Министров Украины https://www.facebook.com/KabminUA
Министерство обороны Украины https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Министерство внутренних дел https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Национальная полиция Украины https://www.facebook.com/UA.National.Police
Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Государственная пограничная служба Украины https://www.facebook.com/DPSUkraine
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности https://www.facebook. com/StratcomCentreUA
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутные войска ВС Украины https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Военно-морские силы ВСУ https://www. facebook.com/navy.mil.gov.ua
Территориальная оборона ВСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
Движение транспорта и работа инфраструктуры:
Министерство инфраструктуры Украины https://t.me/miUkraune
Укрзализныця https://t.me/UkrzalInfo
Украерорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Международный аэропорт «Борисполь» https://www.facebook.com/airportboryspil/
Администрация морских портов Украины https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Международный аэропорт «Львов» https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/.
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA
«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!