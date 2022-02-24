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https://racurs.ua/n167485-svyaz-mojet-propadat-internet-rabotaet-provaydery-o-nagruzke-setey.html

Ракурс

Интернет и мобильную связь не будут отключать в Украине. В настоящее время перебои со связью связаны с нагрузкой сетей.

Операторы и провайдеры интернета будут продолжать предоставлять услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госспецсвязи.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены, — заявили в ведомстве.

Украинцев также попросили звонить и отправлять SMS-сообщения при необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что российско-украинская война началась 24 февраля. Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущерб армии России. Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам.

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«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!

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