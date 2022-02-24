Зв’язок може зникати, але інтернет працює — провайдери про навантаження мереж

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Ракурс

Інтернет та мобільний зв’язок не відключатимуть в Україні. Наразі перебої зі зв’язком пов’язані з навантаженням мереж.

Оператори та провайдери інтернету продовжуватимуть надавати послуги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держспецзв’язку.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління. Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв’язком. Це насамперед пов’язано з тим, що мережі перевантажені, — заявили у відомстві.

Українців також попросили дзвонити та надсилати SMS-повідомлення у разі потреби.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російсько-українська війна почалася 24 лютого. Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальної шкоди армії Росії. Вона прорвалася через кордон та завдала ударів по військових аеродромах.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!