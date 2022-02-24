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Ракурс
Напад РФ на Україну — де читати офіційну інформацію

Напад РФ на Україну — де читати офіційну інформацію

24 лют 2022, 11:34
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Напад Росії на Україну триває, проте Збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Сьогодні влада оприлюднила перелік джерел, де українці можуть читати офіційну інформацію, оскільки зараз у пропагандистських ЗМІ країни-окупанта та соцмережах шириться багато фейкових повідомлень.

Офіційні державні канали для отримання інформації:

Рух транспорту та робота інфраструктури:

  1. Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

  2. Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo

  3. Украерорух https://t.me/uksatse_official

  4. Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

  5. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» https://www.facebook.com/airportboryspil/

  6. Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

  7. Міжнародний аеропорт «Львів» https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/



    .

  8. Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!

Джерело: Ракурс


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