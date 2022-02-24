Напад РФ на Україну — де читати офіційну інформацію

https://racurs.ua/ua/n167486-napad-rf-na-ukrayinu-de-chytaty-oficiynu-informaciu.html

Ракурс

Напад Росії на Україну триває, проте Збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Сьогодні влада оприлюднила перелік джерел, де українці можуть читати офіційну інформацію, оскільки зараз у пропагандистських ЗМІ країни-окупанта та соцмережах шириться багато фейкових повідомлень.

Офіційні державні канали для отримання інформації:

Офіс президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

Рух транспорту та робота інфраструктури:

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo Украерорух https://t.me/uksatse_official Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua Міжнародний аеропорт «Бориспіль» https://www.facebook.com/airportboryspil/ Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua Міжнародний аеропорт «Львів» https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/



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Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

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