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Напад РФ на Україну — де читати офіційну інформацію
Напад РФ на Україну — де читати офіційну інформаціюhttps://racurs.ua/ua/n167486-napad-rf-na-ukrayinu-de-chytaty-oficiynu-informaciu.htmlРакурс
Напад Росії на Україну триває, проте Збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Сьогодні влада оприлюднила перелік джерел, де українці можуть читати офіційну інформацію, оскільки зараз у пропагандистських ЗМІ країни-окупанта та соцмережах шириться багато фейкових повідомлень.
Офіційні державні канали для отримання інформації:
Офіс президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police
Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
Рух транспорту та робота інфраструктури:
Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune
Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
Украерорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» https://www.facebook.com/airportboryspil/
Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Міжнародний аеропорт «Львів» https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/.
Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA
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