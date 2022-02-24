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Ракурс
Зеленский сравнил Россию с нацистской Германией

Зеленский сравнил Россию с нацистской Германией

24 фев 2022, 12:36
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Россию с нацистской Германией.



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Россия подло и самоубийственно ранним утром напала на наше государство, так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от русского народа. Сегодня граждане России должны выбирать, каким путем каждый из них остается, — заявил президент.

Источник: Ракурс


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