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Зеленський порівняв Росію із нацистською Німеччиною
Зеленський порівняв Росію із нацистською Німеччиноюhttps://racurs.ua/ua/n167493-zelenskyy-porivnyav-rosiu-iz-nacystskou-nimechchynou.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський порівняв Росію із нацистською Німеччиною.
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Росія підло, самогубно рано-вранці напала на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина в роки Другої світової війни. Російська держава стоїть на шляху зла, але багато що все-таки залежить від російського народу. Сьогодні громадяни Росії повинні вибирати, якою дорогою кожен із них залишається, — заявив президент.