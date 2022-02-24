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Ракурс
Зеленський порівняв Росію із нацистською Німеччиною

Зеленський порівняв Росію із нацистською Німеччиною

24 лют 2022, 12:36
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Президент України Володимир Зеленський порівняв Росію із нацистською Німеччиною.



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Росія підло, самогубно рано-вранці напала на нашу державу, так само, як це зробила фашистська Німеччина в роки Другої світової війни. Російська держава стоїть на шляху зла, але багато що все-таки залежить від російського народу. Сьогодні громадяни Росії повинні вибирати, якою дорогою кожен із них залишається, — заявив президент.

Джерело: Ракурс


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