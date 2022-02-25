Захват. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киеве российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони.

За ними следует колонна российских военных грузовиков. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Они обязательно будут обезврежены, — подчеркнули в Минобороны.

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги используют два ББМ «Казак», три КРАЗА и ГАЗ-66. Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.

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Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам, — добавили в Минобороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве включили сигналы воздушной тревоги, городская администрация призывает всех спуститься в метро или укрытие из-за воздушной угрозы. В столицу попали вражеские ракеты, работает система ПВО.