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Захоплення. Фото: Ракурс
Ворог захопив авто ЗСУ і в формі наших воїнів заводить колону в Київ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167549-vorog-zahopyv-avto-zsu-i-v-formi-nashyh-voyiniv-zavodyt-kolonu-v-kyyiv-video.htmlРакурс
У Києві російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України (ЗСУ) переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.
За ними слідує колона російських військових вантажівок. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Вони обов‘язково будуть знешкоджені, — наголосили у Міноборони.
Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.
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Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи, — додали у Міноборони.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві увімкнули сигнали повітряної тривоги, міська адміністрація закликає всіх спуститись у метро чи в укриття через повітряну загрозу. У столицю поцілили ворожі ракети, працює система ППО.