Захоплення. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n167549-vorog-zahopyv-avto-zsu-i-v-formi-nashyh-voyiniv-zavodyt-kolonu-v-kyyiv-video.html

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У Києві російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України (ЗСУ) переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.

За ними слідує колона російських військових вантажівок. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Вони обов‘язково будуть знешкоджені, — наголосили у Міноборони.

Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.

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Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи, — додали у Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві увімкнули сигнали повітряної тривоги, міська адміністрація закликає всіх спуститись у метро чи в укриття через повітряну загрозу. У столицю поцілили ворожі ракети, працює система ППО.