Ракетний удар. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167547-raketni-udary-rozbudyly-kyyan-rosiyany-prodovjuut-nastup-scho-vidomo-na-ranok.html

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У Києві увімкнули сигнали повітряної тривоги, міська адміністрація закликає всіх спуститись у метро чи в укриття через повітряну загрозу.

У столицю поцілили ворожі ракети, працює система ППО. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби.

Через падіння фрагментів літака в Києві загорівся приватний будинок о 5.00 ранку по вул. Садова 54. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють, що уточняється площа пожежі та інформація про жертв і постраждалих.

Повітряні сили Збройних сил України захищають небо над Києвом. Після 4.00 ранку українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам «братів» до столиці". Наразі можливий захід окупанта у Ворзель та сусідні навколишні пункти.

Російські загарбники завдавали удару по підрозділах в районі міста Кропивницький. Була помічена значна активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки військ РФ, та зупинили сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано. Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого напередодні рвались російські повітряні десанти.

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У Сумській області з 5.40 ранку розпочалися активні переміщення військової техніки ворога. На околицях Охтирки близько 7.30 ранку зі сторони Писарівки розпочався бій. На всіх містах районного значення, на всіх адмінбудівлях українські прапори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракетного удару завдано по столиці України вночі.