Ракетний удар. Фото: istock

https://racurs.ua/n167547-raketnye-udary-razbudili-kievlyan-rossiyane-nastupaut-chto-izvestno-na-utro.html

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В Киеве включили сигналы воздушной тревоги, городская администрация призывает всех спуститься в метро или укрытие из-за воздушной угрозы.

В столицу попали вражеские ракеты, работает система ПВО. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток.

Из-за падения фрагментов самолета в Киеве загорелся частный дом в 5.00 утра по ул. Садовая 54. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают, что уточняется площадь пожара и информация о жертвах и пострадавших.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. После 4.00 утра украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам «братьев» в столицу". В настоящее время возможно вторжение оккупанта в Ворзель и соседние окружающие пункты.

Российские захватчики наносили удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Была замечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники войск России, и остановили силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен. Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому накануне рвались российские воздушные десанты.

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В Сумской области с 5.40 утра начались активные перемещения военной техники врага. В окрестностях Ахтырки около 7.30 утра со стороны Писаревки начался бой. На всех городах районного значения, на всех админзданиях украинские флаги.

Напомним, ранее мы сообщали, что ракетный удар нанесен по столице Украины ночью.