Дипломатическая победа – РФ выкинут из Совета Европы и ПАСЕ

https://racurs.ua/n167584-diplomaticheskaya-pobeda-rf-vykinut-iz-soveta-evropy-i-pase.html

Ракурс

Комитет министров Совета Европы приостановил право России быть представленным в двух органах СЕ — в самом Комитете министров и в ПАСЕ из-за ее нападения на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

Я за это сражался восемь лет. Положил здоровье на эту борьбу: Совет Европы приостановил членство России в этой организации из-за нападения на Украину. Даже не в Парламентской Ассамблее, а вообще! Нам еще немного продержаться, и тогда мир упадет на голову агрессора, — написал нардеп Владимир Арьев.

Совет Европы, гибкость которого в отношении России я знаю очень хорошо по работе там послом, сегодня принял революционное для себя решение — общий комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, что ведет к исключению этого государства из СЕ, — написал министр Кулеба.

Международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться. Вчера в нее входило 58 стран и шесть международных организаций.

.

На сегодня уже 73 страны и девять международных организаций, — сообщил министр.

Напомним, сегодня состоялись переговоры Кулебы с главами МИД Индии, Японии и США. По словам Кулебы, вся дипломатическая система Украины работает нон-стоп, чтобы обеспечивать ежедневное полномасштабное наступление на РФ на дипломатическом фронте.