Дипломатична перемога - РФ викинули з Ради Європи і ПАРЄ

https://racurs.ua/ua/n167584-dyplomatychna-peremoga-rf-vykynuly-z-rady-ievropy-i-parie.html

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Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Росії бути представленою у двох органах РЄ - у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ через її напад на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

Я за це боровся 8 років. Поклав здоров‘я на цю боротьбу: Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації через напад на Україну. Навіть не в Парламентській Асамблеї, а взагалі! Нам ще трохи протриматись і тоді світ впаде на голову агресора, — написав нардеп Володимир Ар'єв.

Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення — спільний комітет Ради Європи, що об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ, — написав міністр Кулеба.

Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та шість міжнародних організацій.

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Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій, — повідомив міністр.

Нагадаємо, сьогодні відбулися переговори Кулеби з очільниками МЗС Індії, Японії та США. Зі слів Кулеби, вся дипломатична система України працює нон-стоп, щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті.