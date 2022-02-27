Владимир Зеленский сделал новое заявление по переговорам с Россией. Фото: Скриншот с видео

https://racurs.ua/n167653-zelenskiy-sdelal-novoe-zayavlenie-po-peregovoram-s-rossiey-video.html

Ракурс

Україна готова вести переговори з Російською Федерацією в будь-якій країні.

Виключенням є лише Білорусь, оскільки з території цієї країни Україну атакують ракетами. Мінськ не є нейтральною територією. Про це 27 лютого заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку… Це все ми запропонували російській стороні… Та й будь-яке інше місто нам підходить в країні, з території якої не летять ракети, — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Мінськ як можливий майданчик для переговорів обирала не Україна й не Білорусь, а Кремль.

Також український лідер звернувся до білорусів. Він побажав країні «знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще нещодавно». Громадян Білорусі Зеленський закликав зробити «правильний вибір».

.

Нагадаємо, 26 лютого радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерації висунула для Києва «неприйнятні умови та ультиматуми». Також він додав, що заяви речника РФ Дмитра Пєскова не відповідають дійсності.