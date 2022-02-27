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Ракурс
Беспилотник Bayraktar уничтожил колонну российских войск. Фото: lenta.ru

Беспилотник Bayraktar уничтожил колонну захватчиков на Херсонщине (ВИДЕО)

27 фев 2022, 11:34
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Російські окупанти зазнають дуже великих втрат після вторгнення в Україну.

Збройні сили України продовжують нещадно бити ворога. У селі Чорнобаївка на Херсонщині ударні безпілотники Bayraktar знищили колону ворожої техніки. Про це 27 лютого повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook.

Що «Байрактар» животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell! — підписав він опубліковане відео.

Крім того, 27 лютого на аеродромі в Гостомелі артилерійським ударом українські військові знищили легкоброньовану техніку, БМД, машини постачання та особовий склад російської армії. Про це член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила у Facebook.



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Фото: Мар’яна Безугла у Facebook

Нагадаємо, 26 лютого Військово-морські сили України заявляли, що російський флот «дружним вогнем» знищив власний літак в акваторії Чорного моря.

Источник: Ракурс


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