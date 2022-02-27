Российские танки расстреляли автобус с гражданскими на Сумщине. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n167657-rossiyskie-tanki-rasstrelyali-avtobus-s-grajdanskimi-na-sumschine-oga.html

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Російські військові розстріляли з танків автобус з цивільними — військовий злочин агресори здійснили у Сумській області.

Обстріл стався 27 лютого між Чупахівкою і Довжиком, в Охтирському районі. Інформація щодо постраждалих поки уточнюється. До автобуса загарбники не підпускають автомобілі швидкої допомоги. Місцевість замінована, проїхати до місця розстрілу «швидкі» не можуть. Про це голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Facebook.

Зазначається, що сімейні лікарі пішки вирушили з амбулаторій до місця трагедії. Медики надаватимуть постраждалим допомогу до приїзду «швидкої».

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Інформація перевірена. Деталі згодом, — написав Живицький.

Нагадаємо, 26 лютого диверсійно-розвідувальна група Російської Федерації розстріляла родину з трьома дітьми у Києві. Мирних людей вбили на вулиці Олени Теліги. Від куль загарбників загинули дорослі та одна дитина, ще двоє діток опинилися в лікарні з пораненнями.