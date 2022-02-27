ВСУ выбили оккупантов из Ирпеня. Фото: novosti.dn.ua

https://racurs.ua/n167658-vsu-vybili-okkupantov-iz-irpenya-video.html

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Російська армія зазнала чергової поразки після вторгнення в Україну.

У неділю, 27 лютого, окупанти з Російської Федерації спробували захопити місто Ірпінь в Київській області. Російські танки в Ірпінь зайшли з боку Бучі. Однак загарбники зазнали поразки, українські військовослужбовці вибили ворога з населеного пункту. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

Сьогодні в Ірпінь зі сторони Бучі зайшли танки. Ми з хлопцями відбили. Дуже дякую їм. Постійно обстріли. Сидіть вдома, не виходьте. Від вас потрібен спокій. Ірпінь захищений, ми відбили всіх. Ірпінь на 100% під контролем, — запевнив мер.

Також в YouTube з’явилося відео зі звільненого від окупантів Ірпеня. На кадрах можна побачити наслідки боїв.

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Нагадаємо, в районі Гостомеля на Київщині українські силовики знищили елітний спецпідрозділ Росгвардії Чечні. У ході цього бою був ліквідований командир 141-го моторизованого полку генерал Магомед Тушаєв.