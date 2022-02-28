Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время митинга в Бердянске, фото: Запорожская ОГА

Оккупация Бердянска — жители вышли на митинг против российских войск (ВИДЕО)

28 фев 2022, 14:31
999

У місті Бердянську Запорізької області, захопленому російськими військами, місцеві жител вийшли на мирний мітинг проти окупантів.

Мітингувальники вимагають від російських військ залишити місто та адмінбудівлі. Про це повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації.

Вони стоять просто неба з українською символікою, скандують «Україна» та інші лозунги, співають гімн, — зазначається в повідомленні.

Мітинг відбувається під стінами виконкому.

Станом на 13:00 війська РФ знаходяться на території міста та в будівлях виконкому та Нацполіції, — зазначається в повідомленні.

В ОДА наголошують, що окупанти пересуваються по місту на військовій техніці, а на околицях міста розташована військова зброя.



.

Водночас в ОДА закликають громадян бути обережними при зустрічі з окупантами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров