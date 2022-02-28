Під час мітингу в Бердянську, фото: Запорізька ОДА

https://racurs.ua/ua/n167718-okupaciya-berdyanska-jyteli-vyyshly-na-mityng-proty-rosiyskyh-viysk-video.html

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У місті Бердянську Запорізької області, захопленому російськими військами, місцеві жител вийшли на мирний мітинг проти окупантів.

Мітингувальники вимагають від російських військ залишити місто та адмінбудівлі. Про це повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації.

Вони стоять просто неба з українською символікою, скандують «Україна» та інші лозунги, співають гімн, — зазначається в повідомленні.

Мітинг відбувається під стінами виконкому.

Станом на 13:00 війська РФ знаходяться на території міста та в будівлях виконкому та Нацполіції, — зазначається в повідомленні.

В ОДА наголошують, що окупанти пересуваються по місту на військовій техніці, а на околицях міста розташована військова зброя.

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Водночас в ОДА закликають громадян бути обережними при зустрічі з окупантами.