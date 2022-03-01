Москва оценила жизнь одного российского оккупанта в 50 долл. Фото: dpa

https://racurs.ua/n167760-moskva-ocenila-jizn-odnogo-rossiyskogo-okkupanta-v-50-dollarov.html

Ракурс

Сім’ї загиблих російських солдатів у війні проти України отримуватимуть жалюгідні компенсації.

Міноборони Російської Федерації виплачуватиме по 11 тис. рублів сім’ям загиблих окупантів, яких ліквідували на території України. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Верховної Ради.

За нинішнім курсом путлєр оцінив життя свого громадянина в 50 дол. 50дол. — це ціна життя російського окупанта! — зазначається в повідомлення



.



Нагадаємо, російські загарбники зазнають значних втрат після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За п’ять днів війни в Україні загинули 5 тис. 710 російських військових, а 200 окупантів здалися в полон.

Також знищено та пошкоджено 29 ворожих літаків та 29 гелікоптерів. Вогнем з артилерії та ударами з повітря ЗСУ спалили 198 російських танків, 846 броньованих машин різних типів, 77 артилерійських систем, сім засобів ППО, 24 одиниці реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з пальним, три безпілотники та два катери.