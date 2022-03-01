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Ракурс
Россия готовит провокацию для оправдания ввода войск Лукашенко

Россия готовит провокацию для оправдания ввода войск Лукашенко

1 мар 2022, 18:07
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Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ — Іванове — Драгічин (приблизно 30 км від держкордону України).



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Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.

Источник: Ракурс


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