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Ракурс
Росія готує провокацію для виправдання введення військ Лукашенка

Росія готує провокацію для виправдання введення військ Лукашенка

1 бер 2022, 18:07
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Росія готує свідому провокацію для виправдання введення Білоруських військ.

За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ — Іванове — Драгічин (приблизно 30 км від держкордону України).



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Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.

Джерело: Ракурс


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