Росія готує провокацію для виправдання введення військ Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n167796-rosiya-gotuie-provokaciu-dlya-vypravdannya-vvedennya-viysk-lukashenka.html

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Росія готує свідому провокацію для виправдання введення Білоруських військ.

За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ — Іванове — Драгічин (приблизно 30 км від держкордону України).

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Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.