Ракурсhttps://racurs.ua/
Росія готує провокацію для виправдання введення військ Лукашенка
Росія готує провокацію для виправдання введення військ Лукашенкаhttps://racurs.ua/ua/n167796-rosiya-gotuie-provokaciu-dlya-vypravdannya-vvedennya-viysk-lukashenka.htmlРакурс
Росія готує свідому провокацію для виправдання введення Білоруських військ.
За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.
Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ — Іванове — Драгічин (приблизно 30 км від держкордону України).
.
Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.