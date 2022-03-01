Украина официально стала кандидатом на вступление в ЕС — Европарламент

https://racurs.ua/n167799-ukraina-oficialno-stala-kandidatom-na-vstuplenie-v-es-evroparlament.html

Ракурс

Європарламент 1 березня майже одностайно підтримав пропозицію надати Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС, визнавши у такий спосіб європейську перспективу України.

Пропозиція надати Україні статус кандидата в члени ЄС була ухвалена майже одностайно: усього проголосувало 676 євродепутатів, із них «за» — 637, «проти» — 13, «утрималося» — 26.

Резолюція також засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у виступі в Європарламенті закликав ЄС надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.