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Україна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС - Європарламент
Україна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС — Європарламентhttps://racurs.ua/ua/n167799-ukrayina-oficiyno-stala-kandydatom-na-vstup-do-ies-ievroparlament.htmlРакурс
Європарламент 1 березня майже одностайно підтримав пропозицію надати Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.
Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС, визнавши у такий спосіб європейську перспективу України.
Пропозиція надати Україні статус кандидата в члени ЄС була ухвалена майже одностайно: усього проголосувало 676 євродепутатів, із них «за» — 637, «проти» — 13, «утрималося» — 26.
Резолюція також засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.
Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.
Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.
Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.
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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у виступі в Європарламенті закликав ЄС надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.
1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.