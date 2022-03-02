Президент США Джо Байден. Фото: 24tv.ua

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Джо Байден, президент США, виступив перед американський Конгресом з промовою «Про становище держави».

За словами американського лідера, шість днів тому Путін вирішив потрясти основи вільного світу, однак він зіткнувся з тією стіною, якою навіть не міг уявити. Йдеться про український народ. Байден упевнений, що Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Про це йшлося у виступі президента США, який транслювали ЗМІ.

Ця хоробрість, рішучість справді є надихаючими для світу. Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових для того, щоб захистити свою Вітчизну. І цим, як сказав Володимир Зеленський Єврпарламенту, «ми переможемо темряву», — похвалив українців Байден.

У Вашингтоні ухвалили рішення закрити повітряний простір для Російської Федерації. Байден заявив, що разом із союзниками оголошує закриття американського повітряного простору для всіх польотів з Росії. Після цих слів весь американський Конгрес встав та почав аплодувати.

Також Байден заявив, що Міністерство юстиції вже збирає спеціальну роботу групу для розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати активи олігархів за кордоном і наголосив, що Сполучені Штати об'єднують зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки олігархів.

Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами, — додав американський лідер.



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Нагадаємо, 1 березня у Білому домі заявили, що введення Сполученими Штатами безпілотної зони в небі України є «не найкращою ідеєю». Білий дім вважає, що втручання США втягне Байдена в прямий військовий конфлікт з Росією.