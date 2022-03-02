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Ющенко россиянам: Вы – чума и проклятые палачи, горите в аду
Ющенко россиянам: Вы — чума и проклятые палачи, горите в адуhttps://racurs.ua/n167820-uschenko-rossiyanam-vy-chuma-i-proklyatye-palachi-gorite-v-adu.htmlРакурс
Війна Росії проти України триває сьомий день поспіль. 2 березня колишній президент Віктор Ющенко звернувся до тих, «хто розв’язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть».
Наш ворог — московська хунта, російський фашистський режим, так званий «русский мир», який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна… Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви — прокляті! Ви не «освободітелі» — ви — чума, ви — кати. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку, — написав Ющенко у Фейсбук.
Він вказав, що з радістю прийняти росіян може тільки сира українська земля.
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Горіти вам в пеклі. Це найкраще і найбільш достойне місце для вашого режиму і тим, хто хоче бути орками цього режиму… Адресату (Путіну — ред.) бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший! Іди на х*й! Слава Україні, — підсумував Ющенко.