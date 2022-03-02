Ющенко россиянам: Вы – чума и проклятые палачи, горите в аду

https://racurs.ua/n167820-uschenko-rossiyanam-vy-chuma-i-proklyatye-palachi-gorite-v-adu.html

Ракурс

Війна Росії проти України триває сьомий день поспіль. 2 березня колишній президент Віктор Ющенко звернувся до тих, «хто розв’язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть».

Наш ворог — московська хунта, російський фашистський режим, так званий «русский мир», який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна… Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви — прокляті! Ви не «освободітелі» — ви — чума, ви — кати. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку, — написав Ющенко у Фейсбук.

Він вказав, що з радістю прийняти росіян може тільки сира українська земля.

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