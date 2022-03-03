Пентагон – ВСУ сохраняют потенциал, РФ использовала 82% подтянутых к Украине сил

Секретар РНБО Олексій Данілов 2 березня розповів , що російська армія вже втратила майже 6 тис. своїх військових. У російського керівництва відсутній звʼязок із приблизно 8 тис. солдатів.

На сьогодні РФ не має контакту приблизно із 8 тис. своїх військовослужбовців. Це не означає, що всі вони загинули. Загинули, за нашими розрахунками, приблизно 6 тисяч, інші ще десь блукають, — сказав Данілов.

Ситуація на фронтах — зведення Генштабу

На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.

З початку російського вторгнення по території України ворог випустив понад 180 ракет. Крім військових об'єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Російські окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.

За добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи Збройних сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

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Ворог деморалізований та продовжує втрачати особовий склад та військову техніку.