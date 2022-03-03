38 стран обратились в Международный уголовный суд в поддержку Украины

https://racurs.ua/n167861-38-stran-obratilis-v-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-v-podderjku-ukrainy.html

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Путіна таки чекає Гаага. Британський премʼєр Борис Джонсон, заявив, що 38 країн з усього світу зробили наймасштабніше звернення в історії до Міжнародного кримінального суду у звʼязку з варварським російським вторгненням до України.

Така кількість країн-заявників є безпрецедентною в історії.

Одночасно до Міжнародного кримінального суду в підтримку України звернулися Великобританія, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія.

Міжнародного кримінального суду ICC Карім Хан особисто ініціював розслідування російської агресії проти України та інших військових злочинів. Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу, але Хан двічі скористався своїми прерогативами.

За словами Хана, він вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) — перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.

Нагадаємо, що 2 березня Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає в Росії припинити напад на Україну та вивести свої війська з її території. 141 із 193 країн-членів проголосувала за резолюцію, 35 утрималися, п’ять — проголосували проти.