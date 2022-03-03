Переговоры с оккупантами – Кремль сделал новые заявления

https://racurs.ua/n167881-peregovory-s-okkupantami-kreml-sdelal-novye-zayavleniya.html

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Переговори Росії та України продовжаться в четвер, 3 березня. Російська сторона заявила, що блок пропозицій на переговорах з Україною складається з трьох частин.

Про це заявив помічник президента РФ Володимир Мединський в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Блок російських пропозицій на переговорах з Україною складається із трьох частин — військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної, — заявив представник окупантів.



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За його словами, російсько-українські переговори очікуються о 14.00 за Києвом. Мединський стверджує, що переговори відбудуться у Брестській області.

Тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має підстави вважати, що «українська делегація затягує переговори».