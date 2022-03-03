Президент РФ Владимир Путин. Фото: segodnya.ua

https://racurs.ua/n167877-putin-prosit-gosdumu-razreshit-ostavit-v-ukraine-mirotvorcev-rf.html

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Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 3 березня вніс на ратифікацію до Державної думи протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність Організація договору колективної безпеки (ОДКБ).

Цей протокол запроваджує поняття «координуюча держава» та передбачає, що під його егідою створюються колективні миротворчі сили ОДКБ для застосування в операції ООН з «підтримки миру». Цей документ був підписаний ще 16 вересня 2021 року у Душанбе. Зміни передбачають можливість задіяти сили об'єднання у «миротворчих операціях» під егідою ООН через так звану координуючу державу ОДКБ. Про це повідомляє ТАСС.

Також зазначається, що «координуюча держава» — одна з держав-членів, яку визначає найвищий керівний орган ОДКБ — Рада колективної безпеки.

У коментарі «Бабелю» колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що таким чином Путін намагається вигадати підстави, залишити свої війська на території України, щоб погрожувати іншим країнам.

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Нагадаємо, ще в лютому в ОДКБ говорили про можливість введення своїх військ в Україну, якщо з цього питання «буде досягнуто міжнародного консенсусу».

Джерела: ТАСС, «Бабель»