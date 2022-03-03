ВРУ разрешила национализацию имущества РФ. Фото:

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Націоналізувати майно Російської Федерації та громадян Росії дозволили в Україні.

Сьогодні, 3 березня, Верховна Рада ухвалила законопроект № 7122 про примусове вилучення в Україні об'єктів, що належать Російській Федерації, російським компаніям і громадянам Росії. Рішення про конфіскацію ухвалюватиме Рада національної безпеки й оборони за поданням Кабміну. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Зазначається, у поданні уряду має міститися перелік об'єктів, що підлягають примусовому вилученню, список з адресами такого майна, назви й імена російських власників, строки проведення конфіскації. Закон дозволяє націоналізувати рухоме й нерухоме майно РФ, гроші, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права і будь-яке інше майно, що знаходиться чи зареєстроване на території України й безпосередньо або через афілійованих осіб російським громадянам чи країні-агресору.

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Закон передбачає, що конфісковане майно буде передаватися спеціалізованому державному підприємству. Процес реєстрації речових прав на такі об'єкти не буде зупинятися, навіть якщо Феміда ухвалить рішення про забезпечення позову в інтересі російського власника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який через війну втратив роботу, отримає по 6,5 тис. грн. Такі виплати передбачає програма спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати.